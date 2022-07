“La trans più famosa in pista”. Ballando con le stelle 2022, novità su concorrenti e giuria (Di lunedì 4 luglio 2022) Ballando con le stelle, c’è Eva Robins. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci partirà a ottobre 2022 e già in queste settimane sono arrivate diverse anticipazioni. Abbiamo già parlato della partecipazione di diversi vip come ad esempio Iva Zanicchi che proprio recentemente ha inviato un avvertimento alla giuria. Saranno inoltre presenti come concorrenti anche Gabriel Garko, Marta Flavi e Nancy Brilli. Almeno secondo quanto trapelato. Inoltre a Ballando con le stelle ci sarà anche Eva Robins. Il noto transgender, attrice e cantante 63enne, si unisce così al gruppo dei vip che si sfideranno per la vittoria finale. A dare l’annuncio è stato il portale Dagospia. Nota anche come Cassandra, il vero nome di Eva Robins è Roberto Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)con le, c’è Eva Robins. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci partirà a ottobree già in queste settimane sono arrivate diverse anticipazioni. Abbiamo già parlato della partecipazione di diversi vip come ad esempio Iva Zanicchi che proprio recentemente ha inviato un avvertimento alla. Saranno inoltre presenti comeanche Gabriel Garko, Marta Flavi e Nancy Brilli. Almeno secondo quanto trapelato. Inoltre acon leci sarà anche Eva Robins. Il notogender, attrice e cantante 63enne, si unisce così al gruppo dei vip che si sfideranno per la vittoria finale. A dare l’annuncio è stato il portale Dagospia. Nota anche come Cassandra, il vero nome di Eva Robins è Roberto Maurizio ...

