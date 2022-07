**L.elettorale: Prodi, 'anche proporzionale con preferenze meglio di Rosatellum'** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Io sono l'ultimo dei Mohicani sul maggioritario" ma "tutto è meglio del Rosatellum, anche un proporzionale con preferenze che almeno da un minimo di potere all'elettore se questo è il massimo che si può ottenere...". Così Romano Prodi a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Io sono l'ultimo dei Mohicani sul maggioritario" ma "tutto èdelunconche almeno da un minimo di potere all'elettore se questo è il massimo che si può ottenere...". Così Romanoa Metropolis su Repubblica.it.

