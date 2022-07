Itinerari carichi di attrattive da capitalizzare in attività

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si avvicina rapidamente la scadenza di Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023 e si affaccia di già la scadenza delle Olimpiadi invernali 2026. Due grandi eventi che coinvolgeranno notevolmente la provincia e i bergamaschi. Mentre confidiamo molto nelle iniziative che i due capoluoghi stanno predisponendo per valorizzare le città, restano significative perplessità su cosa proporranno gli ampi territori interessati, con i grandi patrimoni di storia, arte, architettura, tradizioni, paesaggi, folclore, gastronomia che questi racchiudono, rappresentano e propongono comedi richiamo. L’ACI per volontà del suo presidente Valerio Bettoni cerca di non trovarsi impreparata ed ha organizzato momenti di studio e riflessione che, oltre all’impatto sulla mobilità, abbraccino uno scenario più ampio nel considerare i riflessi e le ricadute di queste grandi iniziative. ...

