Inter | Toldo | «Handanovic e Onana dovranno aiutarsi a vicenda»

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex portiere nerazzurroha parlato della rivalità tra i pali che ci sarà all’traFrancesco, storico ex portiere dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della rivalità che ci sarà tra i pali nerazzurri tra. IL CONFRONTO – «Di mezzo c’è il bene della squadra. Samir e André devono, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agliessati. Adoro Mourinho perché parla chiaro e in faccia. Mancini, quando iniziò a preferirmi Julio Cesar, lo fu molto meno. Non dimentichiamoci che le vittorie arrivano se hai uomini veri, ancor prima che calciatori. Pensi a un Cruz, che ...

