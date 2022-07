“Il politicamente corretto? Distrugge la comicità” | parola di Giovanni Storti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – “Certi nostri sketch? Oggi “non si potrebbero più fare”. Perché “ultimamente non si può dire più niente”. Così, intervistato da Il Giornale, lancia il suo j’accuse nei confronti del. L’attore, celebre componente del trio comico Aldo,e Giacomo, stronca l’attuale clima di censura, riprovazione e condanna inquisitoria nei confronti di chi non si attiene al registro buonista dell’imperante. Una riflessione, la sua, che merita di essere letta. “Il? Non è applicabile alla”:di“Laè un modo parallelo di vedere ...

Tra i personaggi cinematografici che più hanno avuto successo sul grande schermo, Aldo, Giovanni e Giacomo occupano sicuramente un posto di rilievo. Eppure oggi, con ilimperante anche in tv e al cinema, sarebbe difficile, forse, avere lo stesso successo che invece il trio ha accumulato dagli anni '90. A Il Giornale, Giovanni Storti parla così: ...confuso, ma. E dietro il commentatore monotono c'è sempre il capocomico da varietà. Il suo punto forte è inzigare gli ospiti, aizzare i fanatici, irrigidire le posizioni, ... "Il politically correct ci imbavaglia: quanti sketch non potremmo più fare" Giovanni Storti, attore del Trio "Aldo, Giovanni e Giacomo", si racconta: tra il politicamente corretto a successi e rimpianti in carriera ...Le riflessioni dell'attore, al cinema con "Le voci sole": "Se sul set fingi di dare un calcio a un gatto ti attaccano come un delinquente" ...