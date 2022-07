il manifesto ha scelto Matomo al posto di Google Analytics

Pubblicità

Il Friuli

... cui è affidata la direzione artistica per la realizzazione del poster della Barcolana, ha... Volevo attingere all'ottimismo della Regata per creare unche parlasse alla nostra natura ...Kevin Durant ha provato a morire da eroe ma poi hadi vivere tanto a lungo da diventare il cattivo, arrivando persino a sacrificare parte della sua natura di campione pur di diventare quello ... Barcolana, il manifesto dei valori della regata Dalla gioia di andare per mare alla “vibrancy” di una città come Trieste, dal rispetto all’inclusività, fino alla curiosità e alla spontaneità: i valori di Barcolana, le sue aspirazioni, il rapporto c ...Trieste, 4 luglio 2022 – Dalla gioia di andare per mare alla “vibrancy” di una città come Trieste, dal rispetto all’inclusività, fino alla curiosità e alla spontaneità: i valori di Barcolana, le sue a ...