Giovanni Storti: io Aldo e Giacomo non potremmo più fare le gag degli inizi, non si può più dire niente (Di lunedì 4 luglio 2022) Il politicamente corretto uccide la comicità e danneggia l’arte. «Ultimamente non si può dire più niente»: lo afferma Giovanni Storti, del Trio Aldo, Giovanni e Giacomo che sta girando un film in uscita a Natale. La conclusione a cui giunge è netta: certe gag del trio oggi non si potrebbero più fare. «La comicità – afferma Giovanni in un’intervista al Giornale – è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra garbo e fastidio è sottile, ma penso che il politicamente corretto non sia applicabile alla comicità, anzi la distrugge. Noi abbiamo fatto delle cose che forse non si potrebbero più fare: al Circo di Paolo Rossi picchiavo Giacomo che era ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il politicamente corretto uccide la comicità e danneggia l’arte. «Ultimamente non si puòpiù»: lo afferma, del Trioche sta girando un film in uscita a Natale. La conclusione a cui giunge è netta: certe gag del trio oggi non si potrebbero più. «La comicità – affermain un’intervista al Giornale – è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra garbo e fastidio è sottile, ma penso che il politicamente corretto non sia applicabile alla comicità, anzi la distrugge. Noi abbiamo fatto delle cose che forse non si potrebbero più: al Circo di Paolo Rossi picchiavoche era ...

