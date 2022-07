Giochi del Mediterraneo | calcio | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ie ledel torneo diaidel2022. Tutto pronto per la 19esima edizione, in programma a Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il, e a questa competizione parteciperà la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia. Di seguito tutti ie le. LEGruppo A Francia 4 Marocco 3 Algeria 3 Spagna 1 Gruppo B Italia 7 Turchia 4 Portogallo 3 Grecia 3 IDomenica 26 giugno – ore 18 Spagna-Algeria (Gruppo A) 0-1 – ore 20 Italia-Portogallo (Gruppo B) 1-0 – ore 21 Francia-Marocco (Gruppo A) ...