Europeo femminile, le gare delle Azzurre su Rai e Sky (Di lunedì 4 luglio 2022) Sarà un Europeo da vivere (anche) in TV, sul web e sui Social: per le Azzurre è prevista una copertura speciale da parte dei due Rights Holder dell’evento in Italia, Rai e Sky Sport, e la FIGC sui propri canali web e social completerà il racconto dall’Inghilterra con contenuti esclusivi e live pre partita. Ecco Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Sarà unda vivere (anche) in TV, sul web e sui Social: per leè prevista una copertura speciale da parte dei due Rights Holder dell’evento in Italia, Rai e Sky Sport, e la FIGC sui propri canali web e social completerà il racconto dall’Inghilterra con contenuti esclusivi e live pre partita. Ecco Calcio e Finanza.

Pubblicità

giomalago : Storica @Federnuoto ai Mondiali #Budapest2022: mai tanti podi iridati!Strepitosi ori @greg_palt nei 1500 sl con rec… - sportli26181512 : #Media #Notizie Europeo femminile, le gare delle Azzurre su Rai e Sky: Sarà un Europeo da vivere (anche) in TV, sul… - CalcioFinanza : Europeo femminile, le gare delle #Azzurre su #Rai e #Sky - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Gravina e le azzurre: 'L'Europeo sarà uno spot per tutto il movimento' - CalcioOggi : TMW - Gravina sull'Europeo femminile: 'Sarà uno spot per il nostro movimento' - TUTTO mercato WEB -