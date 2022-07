E’ Torino la città italiana con più piste ciclabili (Di lunedì 4 luglio 2022) A Torino è record per la mobilità dolce Infatti, è la città italiana con più piste ciclabili. Secondo il Rapporto Snpa “città in transizione i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale’ nel 2019 sotto la mole erano ben 166 i km di piste ciclabili su 100km quadrati di superficie contro i 100 km di Milano e Bolzano. Proprio questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo ha lanciato un appello per arginare i cambiamenti climatici: “Credo sia necessario interrogarsi sulle cause di questo evento catastrofico, diretta conseguenza del cambiamento climatico, vera emergenza del nostro tempo che dobbiamo cercare, concretamente, di arginare il più velocemente possibile” ha dichiarato a proposito della valanga sulla Marmolada che ha travolto un gruppo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 4 luglio 2022) Aè record per la mobilità dolce Infatti, è lacon più. Secondo il Rapporto Snpa “in transizione i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale’ nel 2019 sotto la mole erano ben 166 i km disu 100km quadrati di superficie contro i 100 km di Milano e Bolzano. Proprio questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo ha lanciato un appello per arginare i cambiamenti climatici: “Credo sia necessario interrogarsi sulle cause di questo evento catastrofico, diretta conseguenza del cambiamento climatico, vera emergenza del nostro tempo che dobbiamo cercare, concretamente, di arginare il più velocemente possibile” ha dichiarato a proposito della valanga sulla Marmolada che ha travolto un gruppo ...

