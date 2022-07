Dalla Spagna: la Fiorentina insiste per Puig (Di lunedì 4 luglio 2022) La Fiorentina ha puntato Riqui Puig. Come riportato dal quotidiano Sport, la trattativa tra i viola e il Barcellona sarebbe in fase avanzata:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha puntato Riqui. Come riportato dal quotidiano Sport, la trattativa tra i viola e il Barcellona sarebbe in fase avanzata:...

Pubblicità

complottista12 : RT @LiberaInformaz: DALLA SPAGNA CI INFORMANO CHE NON SI È MAI VERIFICATO UN TASSO DI DECESSI COSÌ ALTO COME IN MAGGIO E GIUGNO NEGLI OVER7… - Iulian_b86 : RT @LiberaInformaz: DALLA SPAGNA CI INFORMANO CHE NON SI È MAI VERIFICATO UN TASSO DI DECESSI COSÌ ALTO COME IN MAGGIO E GIUGNO NEGLI OVER7… - TAL77SVAD : RT @LiberaInformaz: DALLA SPAGNA CI INFORMANO CHE NON SI È MAI VERIFICATO UN TASSO DI DECESSI COSÌ ALTO COME IN MAGGIO E GIUGNO NEGLI OVER7… - sportli26181512 : Dalla Spagna: la Fiorentina insiste per Puig: La Fiorentina ha puntato Riqui Puig. Come riportato dal quotidiano Sp… - Traiano73 : RT @LiberaInformaz: DALLA SPAGNA CI INFORMANO CHE NON SI È MAI VERIFICATO UN TASSO DI DECESSI COSÌ ALTO COME IN MAGGIO E GIUGNO NEGLI OVER7… -