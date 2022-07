Consiglio Comunale L'Aquila, svolta seduta di insediamento mandato 2022-2027 (Di lunedì 4 luglio 2022) L'Aquila - Si è svolta stamani, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo, la prima seduta del Consiglio Comunale dell’Aquila del mandato 2022-2027. Era presente anche il prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, che, prima dell’inizio dei lavori, ha rivolto un saluto agli organi istituzionali dell’amministrazione capoluogo d’Abruzzo (in allegato, il comunicato della Prefettura e il discorso del Prefetto). L’Assemblea è stata inizialmente presieduta da Livio Vittorini, consigliere anziano avendo ottenuto la maggiore cifra individuale (sommatoria dei voti di lista e di quelli di preferenza) alle elezioni dello scorso 12 giugno. Vittorini ha invitato tutti i presenti a osservare un minuto di raccoglimento per ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) L'- Si èstamani, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo, la primadeldell’del. Era presente anche il prefetto della provincia dell’, Cinzia Torraco, che, prima dell’inizio dei lavori, ha rivolto un saluto agli organi istituzionali dell’amministrazione capoluogo d’Abruzzo (in allegato, il comunicato della Prefettura e il discorso del Prefetto). L’Assemblea è stata inizialmente presieduta da Livio Vittorini, consigliere anziano avendo ottenuto la maggiore cifra individuale (sommatoria dei voti di lista e di quelli di preferenza) alle elezioni dello scorso 12 giugno. Vittorini ha invitato tutti i presenti a osservare un minuto di raccoglimento per ...

Pubblicità

LuigiBrugnaro : È appena stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Odessa l’istituzione del gemellaggio con Venezia! R… - you_trend : ?? Anatra zoppa a #Catanzaro, dove il sindaco eletto Fiorita non avrà la maggioranza in Consiglio comunale. Questo p… - francesca_flati : Fantastica vittoria al ballottaggio di Emanuela Colella a #Ciampino. Il @Mov5Stelle farà la sua parte in consiglio… - ILitorale : ARDEA - CONVALIDA DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL SINDACO: CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE. SI TERRÀ IL 15 LUGLIO 2022 - ComuneLAquila : Insediato il Consiglio comunale del mandato 2022-2027 ?? -