Carlos Sainz: chi è Isabel Hernaez, la fidanzata che assomiglia a Chiara Ferragni (Di lunedì 4 luglio 2022) Il nome di Carlos Sainz è poco noto a chi non si intende di Formula 1, ma dopo il Gran Premio di Silverstone il pilota spagnolo, che ha vinto con la sua Ferrari, è finito sotto i riflettori e con lui anche la sua bellissima fidanzata. Parliamo di Isabel Hernaez, giovane giornalista che ha rapito il cuore di Carlos con la sua spontaneità e dolcezza e che somiglia incredibilmente a Chiara Ferragni. Chi è Isabel Hernaez, la fidanzata di Carlos Sainz Classe 1994, Isabel Hernaez è nata in Spagna, proprio come il suo fidanzato. Qui ha studiato Bilingual Journalism e attualmente lavora come ufficio stampa per Scalpers Company e Victoria ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 luglio 2022) Il nome diè poco noto a chi non si intende di Formula 1, ma dopo il Gran Premio di Silverstone il pilota spagnolo, che ha vinto con la sua Ferrari, è finito sotto i riflettori e con lui anche la sua bellissima. Parliamo di, giovane giornalista che ha rapito il cuore dicon la sua spontaneità e dolcezza e che somiglia incredibilmente a. Chi è, ladiClasse 1994,è nata in Spagna, proprio come il suo fidanzato. Qui ha studiato Bilingual Journalism e attualmente lavora come ufficio stampa per Scalpers Company e Victoria ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - _Semino_ : Mi sono rotto il cazzo di legge cose sulla gara di ieri. “Leclerc deve anda via” “la Ferrari fa schifo” “sainz è un… - sami_hater : immaginate se alla fine il mondiale lo vincesse Carlos Sainz -