Caos voli, ira Codacons: "Pronta azione collettiva per danneggiati" (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – "E' vergognoso, non c'è nessuna tutela per i cittadini. Siamo pronti a raccogliere le adesioni per un'azione collettiva da parte di tutti i passeggeri che da qui in avanti dovessero subire disagi sul fronte delle partenze, al fine di vedersi risarciti nei loro diritti lesi". Ad affermarlo all'Adnkronos, intervenendo sul Caos voli in tutta Europa di questi giorni è il presidente del Codacons Carlo Rienzi, che sottolinea: "L'azione sarà non solo nei confronti delle singole compagnie, ma anche verso gli organi di vigilanza e di controllo, e soprattutto nei confronti dell'Antitrust". A tal proposito, Rienzi spiega che "stiamo preparando un modulo che sarà in queste ore pubblicato sul nostro sito, dove chiunque subirà danni da vacanza rovinata a causa della ...

