Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 3 luglio 2022 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 3 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 le repliche della serie tv Mina Settembre hanno totalizzato 2480 spettatori (16.74% di share) nel primo episodio e 2466 (18.20%) nel secondo; su Canale5 il film Room si è portato a casa 1252 spettatori (share 9.43%). Su Italia1 il film Supereroe per caso ha ottenuto 792 spettatori (5.50); su Rai2 l'episodio della serie 9-1-1 ha avuto 680 spettatori (4.70%) e quello di 9-1-1 Lone Star 922 (6.19%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 796 spettatori (5.72%). Su Rete4 il film Perfetti Sconosciuti ha realizzato 892 spettatori ...

