(Di lunedì 4 luglio 2022), salvo retroscena dell’ultima ora, dovrebbe essere tra i nomi ufficiali che varcheranno la soglia della porta rossa delVip 7. Nonostante la voglia di farsi conoscere, l’ex diha una fortealVip: la suae ildiha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: la sua paura e il monito di Belen Rodriguez - infoitcultura : Antonino Spinalbese, nuovo amore dopo Belen? Ecco chi è la ragazza misteriosa - RegalinoV : Belen, la minaccia a Antonino Spinalbese: “Ti denuncio” - scherzogeniale : 'Mia figlia' Signore, la cultura dell'ape regina non ha niente a che vedere con la lotta al patriarcato. I figli si… - infoitcultura : Nuovo amore per Antonino Spinalbese -

, salvo retroscena dell'ultima ora, dovrebbe essere tra i nomi ufficiali che varcheranno la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip 7 . Nonostante la voglia di farsi ...Nonostante si siano lasciati da tempo e Belen Rodriguez sia tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, i diverbi tra lei econtinuano ad essere molto accesi. Questa volta la questione riguarda l'invito ricevuto dadi essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L'hair stylist ha deciso ...Antonino Spinalbese verso il Grande Fratello Vip 7: svelata qual è la sua paura e il monito di Belen Rodriguez prima dell'ingresso.Grande emozione per Belen Rodriguez e per Antonino Spinalbese: Luna Marì, nata lo scorso anno dal rapporto fra i due, sta iniziando a parlare, e le ...