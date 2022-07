Amici 21, smantellato un team di professori: di chi si tratta (Di lunedì 4 luglio 2022) Amatissimi dal pubblico di Amici 21 e in grado di spaccare le tifoserie come mai prima nella storia del talent, i tre team di professori di fiducia di Maria De Filippi sono stati riconfermati sono in parte per la prossima stagione. Maria De Filippi e i suoi autori hanno rinnovato infatti il contratto con il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quello formato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, mentre ha lasciato nel limbo Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Le due donne, che insegnano rispettivamente ballo e canto, non sono state riconfermate per fare spazio a due volti nuovi, tra cui potrebbe esserci il cantante pupillo di Maria De Filippi, Michele Bravi, che in questi giorni è già impegnato nei casting di Amici 22 a Roma. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 luglio 2022) Amatissimi dal pubblico di21 e in grado di spaccare le tifoserie come mai prima nella storia del talent, i tredidi fiducia di Maria De Filippi sono stati riconfermati sono in parte per la prossima stagione. Maria De Filippi e i suoi autori hanno rinnovato infatti il contratto con ilformato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quello formato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, mentre ha lasciato nel limbo Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Le due donne, che insegnano rispettivamente ballo e canto, non sono state riconfermate per fare spazio a due volti nuovi, tra cui potrebbe esserci il cantante pupillo di Maria De Filippi, Michele Bravi, che in questi giorni è già impegnato nei casting di22 a Roma. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

