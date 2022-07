Xiaomi 12S Pro: da record su AnTuTu, in arrivo anche una variante MediaTek (Di domenica 3 luglio 2022) Il nuovo Xiaomi 12S Pro registra numeri da record su AnTuTu e potrebbe arrivare anche in una variante con SoC MediaTek L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 3 luglio 2022) Il nuovo12S Pro registra numeri dasue potrebbe arrivarein unacon SoCL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Xiaomi 12S Pro: da record su AnTuTu, in arrivo anche una variante MediaTek - thefaizzainal : Xiaomi 12S Ultra (Leica) ?? - GizChinait : Non solo #XIAOMI 12S: in arrivo un nuovo router dal design 'insolito' - lovabledaniels_ : Xiaomi 12S Pro scored over 1.1 million points in AnTuTu - GizChinait : #XIAOMI 12S Ultra svelato: ecco le prime immagini ufficiali #Xiaomi12S #Xiaomi12SPro #Xiaomi12SUltra… -