Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 12:30

Viabilità DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIA DEL MARE CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma E SULLA CASSIA BIS, DOVE IL SINISTRO E' AVVENUTO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DA Roma RIAPERTA AL TRANSITO VIA PORTUENSE CHIUSA IN PRECEDENZA PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL'ALTEZZA DI VIA DI PONTE GALERIA. IL TRAFFICO E' TORNATO SCORREVOLE PER IL TRASPORTO PUBBLICO AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO ...

