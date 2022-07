Uovo | immergilo sempre prima nell’acqua | ti cambierà la vita

Leggi su formatonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Sapete come fare a riconoscere se le uova sono buone oppure no? Ecco a voi tutti i consigli Le uova sono uno degli alimenti più usati in tutto il mondo. C’è chi le gradisce strapazzate o sode o addirittura le beve. Nello stesso tempo, a volte capita pure di averle a lungo nel frigo e di dimenticare di consumarle. Ecco, nell’articolo di oggi vi spiegheremo come capire se sono ancora buone per l’utilizzo o se è il caso di buttarle. Continuate a leggere sotto. uova: tutti i consigli per controllarle (pixabay)Uova andate male? Ecco come capirlo Mangiare delle uova andate a male può essere molto pericoloso. Infatti, si può contrarre la salmonella o avere diarrea e febbre. Per questo motivo bisogna fareattenzione e guardare la scadenza sulla confezione stessa dell’alimento. In ogni caso, a volte capita anche di inserirle nel frigo e gettare ...