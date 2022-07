Ultime Notizie – M5S, affondo Franceschini: la rabbia di eletti e vertici (Di domenica 3 luglio 2022) Le agenzie con l’affondo di Dario Franceschini – che invita il M5S a restare al suo posto nel governo o l’alleanza alle politiche del 2023 andrà a farsi benedire – manda in fibrillazioni le chat grilline, con parlamentari sul piede di guerra ma anche i vertici pentastellati col fumo negli occhi. Le parole del responsabile della Cultura rimbalzano tra i 5 Stelle, alla vigilia del Consiglio nazionale che dovrà decidere la linea da tenere e l’incontro chiarificatore, nel pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e il leader pentastellato Giuseppe Conte. Che al momento tace coi suoi sulle parole di Franceschini, non reperibile telefonicamente, racconta chi ha provato a contattarlo in queste ore. Ma le chat interne, visionate dall’Adnkronos, si infiammano per le parole del ministro. “Il Pd vuole mandarci al 2%, ma andasse a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 3 luglio 2022) Le agenzie con l’di Dario– che invita il M5S a restare al suo posto nel governo o l’alleanza alle politiche del 2023 andrà a farsi benedire – manda in fibrillazioni le chat grilline, con parlamentari sul piede di guerra ma anche ipentastellati col fumo negli occhi. Le parole del responsabile della Cultura rimbalzano tra i 5 Stelle, alla vigilia del Consiglio nazionale che dovrà decidere la linea da tenere e l’incontro chiarificatore, nel pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e il leader pentastellato Giuseppe Conte. Che al momento tace coi suoi sulle parole di, non reperibile telefonicamente, racconta chi ha provato a contattarlo in queste ore. Ma le chat interne, visionate dall’Adnkronos, si infiammano per le parole del ministro. “Il Pd vuole mandarci al 2%, ma andasse a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - bb91687509 : RT @Dagherrotipo1: Corriere della Sera: Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Il Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l’obbl… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. «#Ue valuta #Authority per rafforzare applicazione #sanzioni»' @sole24ore - TuttoSuMilano : Protezione civile in Sicilia - - infoitinterno : Ucraina ultime notizie. «Ue valuta Authority per rafforzare applicazione sanzioni» -