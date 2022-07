Udine, la storia di Gianpaolo Baggio: come è sopravvissuto l’escursionista salvato dopo una settimana senza cibo (Di domenica 3 luglio 2022) sopravvissuto dopo essere rimasto bloccato tra le rocce a strapiombo sulle montagne del Friuli senza cibo né acqua. È l’incredibile storia di Gianpaolo Baggio, ingegnere 31enne di Torreano di Cividale scomparso sul Matajur in Friuli, che si è salvato grazie alla determinazione dei pompieri e del personale alpino, ma soprattutto di Amadio Pittoni, caposquadra dei Vigili del Fuoco e Responsabile delle Operazioni di Soccorso. Al quinto giorno di ricerche, riferisce Il Gazzettino, gli era stato consigliato di fermarsi perché con molta probabilità il ragazzo non era più vivo. Ma Pittoni ha raccontato che si era convinto di continuare le indagini perché aveva parlato con i genitori dell’escursionista e sapeva che si trattava di un ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022)essere rimasto bloccato tra le rocce a strapiombo sulle montagne del Friuliné acqua. È l’incredibiledi, ingegnere 31enne di Torreano di Cividale scomparso sul Matajur in Friuli, che si ègrazie alla determinazione dei pompieri e del personale alpino, ma soprattutto di Amadio Pittoni, caposquadra dei Vigili del Fuoco e Responsabile delle Operazioni di Soccorso. Al quinto giorno di ricerche, riferisce Il Gazzettino, gli era stato consigliato di fermarsi perché con molta probabilità il ragazzo non era più vivo. Ma Pittoni ha raccontato che si era convinto di continuare le indagini perché aveva parlato con i genitori dele sapeva che si trattava di un ...

Pubblicità

Gidicci : Udine, la storia di Gianpaolo Baggio: come è sopravvissuto l'escursionista salvato dopo una settimana senza cibo -… - News24_it : Udine, la storia di Gianpaolo Baggio: come è sopravvissuto l’escursionista salvato dopo una settimana senza cibo -… - gatta_pantera : RT @infoitinterno: Udine, la storia di Gianpaolo Baggio: come è sopravvissuto l’escursionista salvato dopo una settimana senza cibo https:/… - infoitinterno : Udine, la storia di Gianpaolo Baggio: come è sopravvissuto l’escursionista salvato dopo una settimana senza cibo - aurelianotre : @trichecco_ no no meglio perdere 2 giocatori che han fatto la storia per prendere lo scioglilingua e uno che ha fat… -