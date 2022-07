(Di domenica 3 luglio 2022) Le immagini dei, il centro amministrativo della regionedel Donbass, una scena di devastazione e distruzione.e' stato colpito per il secondo giorno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grand… - CarloCalenda : Dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, l’insegnamento che dobbiamo trarre è che ogni volta che posti… - Ettore_Rosato : 'Piena unità di vedute sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello umanitario, sociale ed economico. Que… - tharros_nuraghe : RT @BluDiChina: L'esito più probabile è che la Russia conquisterà una vasta fascia dell'Ucraina, forse lasciando il paese senza sbocco sul… - nevrotica9 : RT @BluDiChina: L'esito più probabile è che la Russia conquisterà una vasta fascia dell'Ucraina, forse lasciando il paese senza sbocco sul… -

Agenzia ANSA

... città dell'sud - orientale occupata dall'esercito russo dove hanno sede le truppe della ... Ledell'attacco sono visibili anche a decine di chilometri dalla città. I civili non hanno ...Le immagini dei bombardamenti a Kramatorsk, il centro amministrativo della regionedel Donbass, una scena di devastazione e distruzione. Kramatorsk e' stato colpito per il secondo giorno consecutivo dai razzi Smerch, secondo il suo sindaco Oleksandr Goncharenko, che pur ... Ucraina, le conseguenze dei bombardamenti a Kramatorsk - Mondo Le immagini dei bombardamenti a Kramatorsk, il centro amministrativo della regione ucraina del Donbass, una scena di devastazione e ...(Adnkronos) - "Dopo le pesanti battaglie per Lysychansk, le forze di difesa dell'Ucraina sono state costrette a lasciare le posizioni e i confini occupati". Lo annuncia con un post su Facebook lo Stat ...