Serie A | Pogba e Di Mara | imminenti | la super Juventus inizia a prendere forma

Serie A: Pogba e Di Maria, imminenti: la super Juventus inizia a prendere forma (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 10:13:40 Il web è in trepidazione: sì, stanno arrivando giornate intense alla Juventus. Iniziare il ricostruzione di una squadra che vuole per essere di nuovo campione. Secondo la Gazzetta dello Sport, la vecchia Signora sta per chiudere due booster Famosi, due di quei giocatori che fanno grande un club. L'arrivo di Paul Pogba e Di Maria una svolta sembra essere imminente. Secondo il quotidiano italiano, entrambi potrebbero sbarcare la prossima settimana. Allo stesso modo è stato espresso Romano Fabrizio, l'esperto di mercato. La Juventus completerà ufficialmente le trattative per Paul Pogba e Angel Di Maria la prossima settimana. Due grandi acquisti da free agent, voluti da Allegri. Tutto è fatto solo con Pogba questione di dettagli per ...

