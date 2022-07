Roma, la Metro A e la linea 8 del tram si rifanno il look: al via i lavori. Ecco cosa cambia (Di domenica 3 luglio 2022) Grandi cambiamenti in casa Atac, già, perché la linea A della Metropolitana di Roma si rinnova insieme alla linea 8 del tram. Da domani, lunedì 4 luglio, inizieranno i lavori per il rinnovo dell’infrastruttura che vedrà la sostituzione di diversi chilometri di binari su entrambe le linee. In particolare, i binari della Metro A hanno quasi mezzo secolo, in quanto risalgono alla fine degli anni ’70. Tali lavori garantiranno non solo l'”ammodernamento” delle linee di trasporto pubblico, ma soprattutto una maggiore sicurezza per i passeggeri e una migliore qualità del servizio. Ma vediamo insieme come cambiano gli orari e le modalità delle corse durante i lavori di manutenzione. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Grandimenti in casa Atac, già, perché laA dellapolitana disi rinnova insieme alla8 del. Da domani, lunedì 4 luglio, inizieranno iper il rinnovo dell’infrastruttura che vedrà la sostituzione di diversi chilometri di binari su enbe le linee. In particolare, i binari dellaA hanno quasi mezzo secolo, in quanto risalgono alla fine degli anni ’70. Taligarantiranno non solo l'”ammodernamento” delle linee di trasporto pubblico, ma soprattutto una maggiore sicurezza per i passeggeri e una migliore qualità del servizio. Ma vediamo insieme comeno gli orari e le modalità delle corse durante idi manutenzione. Leggi ...

