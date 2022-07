(Di domenica 3 luglio 2022)- Mehmet Zekiè pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il terzino turco ha preso questa mattina un volo da Istanbul ed è atterrato alle 14.25 ainsieme al suo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, gli ultimi aggiornamenti fra #Celik, il centrocampo e le cessioni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ROMA, CELIK È ARRIVATO IN CITTÀ Il difensore si sottoporrà alle visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato… - CorSport : ???? #Roma, #Celik è sbarcato a Fiumicino: visite mediche e firma a Trigoria -

Commenta per primo Mehmetè atterrato anel primo pomeriggio e, una volta svolte le visite mediche, diventerà il terzo rinforzo estivo della squadra di Mourinho. L'AFFARE - 4 anni di contratto a 2 milioni per il ...- Mehmet Zekiè pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il terzino turco ha preso questa mattina un volo da Istanbul ed è atterrato alle 14.25 a Fiumicino insieme al suo ...Fransa Ligi'nde Lille formasi giyen ve Roma ile anlasan Zeki Çelik, Italyan kulübü için saglik kontrolünden geçiyor.Roma 'nin uzun süredir kadrosuna katmak istedigi Zeki Çelik 'te mutlu sona ulasiyor. Lille'in sag beki Zeki, Roma için saglik kontrollerinden geçmek adina Italya'ya gitti. Italya basininda yer alan ha ...