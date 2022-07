Roma | armato di coltello sale sul bus e terrorizza in passeggeri - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

occhio_notizie : Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, tutto è accaduto nei pressi della stazione romana di Trastevere… - tusciaweb : Armato di coltello getta nel panico i passeggeri di un autobus, arrestato Roma - Sono stati momenti paura quelli… - zazoomblog : Roma russo armato di coltello semina il panico su un bus: lautista mette in salvo i passeggeri - #russo #armato… - SkyTG24 : Roma, uomo armato di coltello a bordo di un bus: arrestato -

Poliziotti, 3 luglio 2022 -di coltello è salito su un mezzo di linea nei pressi della stazione di Trastevere e una volta a bordo ha creato il panico tra i passeggeri. Momenti di terrore per i ...Cambiano - ha proseguito il Papa - se per prima cosa il tuo cuore non è in guerra, non èdi risentimento e di rabbia, non è diviso, non è doppio e non è falso'. FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...Un uomo russo di 41 anni è salito su un bus a Roma e minacciato i passeggeri armato di coltello a serramanico. I fatti, secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, si sono verificati lo scorso mer ...Cambiano - ha proseguito il Papa - se per prima cosa il tuo cuore non è in guerra, non è armato di risentimento e di rabbia, non è diviso, non è doppio e non è falso".