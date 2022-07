Non è un reato grave perché si tratta di un cane. Ma ugualmente crudele (Di domenica 3 luglio 2022) di Roberto Tumbarello Non è un reato grave perché si tratta di un cane ma ugualmente crudele: è l’immagine di un’Italia che va a rotoli È accaduto a Verona. Lei, 30enne, padrona di un cane rhodesian ridgeback, è in piscina a rinfrescarsi dalla micidiale calura, 36 gradi all’ombra. Ma all’interno dell’abitacolo – l’auto parcheggiata sotto il sole – la temperatura è di 50°. Notando all’interno l’animale agonizzante un passante avverte i vigili che sfondano il finestrino per tentare di salvarlo. Gli danno subito un ciotola d’acqua fresca. Ma, dopo averla bevuta, il povero cagnolino crolla, morto. La pena per maltrattamenti prevedere una condanna a pochi mesi di reclusione. Ma è più pesante la coscienza sporca. Sono 19 milioni gli evasori ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) di Roberto Tumbarello Non è unsidi unma: è l’immagine di un’Italia che va a rotoli È accaduto a Verona. Lei, 30enne, padrona di unrhodesian ridgeback, è in piscina a rinfrescarsi dalla micidiale calura, 36 gradi all’ombra. Ma all’interno dell’abitacolo – l’auto parcheggiata sotto il sole – la temperatura è di 50°. Notando all’interno l’animale agonizzante un passante avverte i vigili che sfondano il finestrino per tentare di salvarlo. Gli danno subito un ciotola d’acqua fresca. Ma, dopo averla bevuta, il povero cagnolino crolla, morto. La pena per malmenti prevedere una condanna a pochi mesi di reclusione. Ma è più pesante la coscienza sporca. Sono 19 milioni gli evasori ...

