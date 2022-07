NASPI e rimborso 730 | ecco quando arriverà il pagamento

(Di domenica 3 luglio 2022) E’ tempo di ricevere i rimborsi per coloro che hanno presentato il modello 730. Esistono ipotesi specifiche per i percettori diE’ tempo di rimborsi per i contribuenti che hanno inoltrato il modello 730 all’Agenzia delle Entrate. In tanti hanno già inoltrato la dichiarazione, soprattutto il modello 730. Quest’ultimo, infatti, va compilato e inviato il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ServiziAlLavoro : Rimborso Irpef Naspi 2022: quando accreditano Rimborso 730 - -

La Prealpina

... così come i titolari di disoccupazionee Dis - Coll, di disoccupazione agricola, ex ... In alternativa, è anche possibile ottenere su richiesta un. Attenzione: come avvenuto finora, ...... come ad esempio una pensione di vecchiaia , reversibilità o la. Al contrario, l'INPS non ... Modello 730/2022, online sul sito INPS l'importo dei conguagli:e debito con SPID, CIE o CNS ... Inps: per 80% domande Naspi pagamento in 15 giorni