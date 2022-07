Marialuisa Jacobelli | preso lo stalker che perseguitava la conduttrice Dazn | «Viveva in un clima di terrore»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 3 luglio 2022) Potrebbe essere finito, si spera, l’incubo lungo quasi sei mesi perdie nota giornalista sportiva. Un uomo di 52 anni, Francesco Angelini, nato in Francia e residente a Montecarlo, è finito infatti in carcere per stalking, in un’inchiesta guidata dal pm di Milano Pasquale Addesso e su ordinanza del gip Livio Cristofano. Dall’inizio di gennaio e fino a qualche settimana fa il 52enne avrebbe fatto vivere alla, trentenne volto tv di, un «di», con minacce di morte, violenze fisiche e psichiche, perché non accettava la fine della loro breve relazione. La, che tra l’altro sui social già lo scorso febbraio aveva pubblicato dei post in cui raccontava di essere ...