Lunga vita al Re Draghi | le nuove nomine allungano la vita del governo

Roma, 3 lug – La legislatura vigente si avvia (finalmente) verso la propria conclusione: anni di scissioni, maggioranze eterogenee ed accordi politici tra fazioni incompatibili hanno portato al pantano parlamentare ed alla formazione di un governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Il governo non muore Tuttavia, prima dell'effettivo ritorno alle urne, da immaginare per maggio 2023, resta una partita politica fondamentale da giocare, quella delle nomine maggiori e minori di vertici ed ambiti amministrativi di Eni, Enel, Leonardo e -probabilmente con qualche mese di anticipo – Banca d'Italia. Una ghiotta opportunità per i partiti, utile a piazzare alcuni membri delle proprie file parlamentari che non saranno più rieletti alle Camere, dato il taglio dei parlamentari e la crisi elettorale di numerose ...

