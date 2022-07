LIVE Sinner-Alcaraz | Wimbledon 2022 in DIRETTA | si festeggia il centenario del Centrale | presente Federer

Pubblicità

sportli26181512 : Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: Settima giornata a Wimbledon dove si interrompe la tradiz… - anxstennisboy : Sig. Ubitennis, hai davvero rotto le scatole. Questo è accanimento. Ma tu cosa ne sai delle ripercussioni che avreb… - GigiEinaudi : @SuperTennisTv Hei raga c’è mica Sinner live oggi da voi? @lorenzofares - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Tennis: Wimbledon, ottavi di finale 14h30 Watson ???? - ???? Niemeier a seguire Sinner ???? -… - infoitsport : LIVE Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2022 in DIRETTA: vai Jannik, fai vedere allo spagnolo chi sei! -

Settima giornata a Wimbledon dove si interrompe la tradizione del riposo nella domenica di mezzo. Il Centrale compie 100 anni: per celebrarlo c'è anche Federer. Occhi su- Alcaraz mentre Djokovic affronta l'olandese Van Rijthoven. Qui risultati, aggiornamenti, curiosità e video dall'All England Club. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 15:45 .- Alcaraz: il ...Heather Watson vs Jule Niemeier updates before Novak Djokovic in action on Centre - Follow Wimbledon live today with our minute-by-minute coverage from Day 7 at the All England Club ...Play is scheduled on Middle Sunday this year as Wimbledon switches to a 14-day format. Follow all the action with our writers ...