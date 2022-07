LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì e 4×100 sl d’oro! Un argento e tre bronzi per gli azzurri (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.20 Si è conclusa questa terza giornata di gare e l’Italia ha concluso con due ori, un argento e tre bronzi. Un ottimo bottino per i nostri portacolori. 21.16 UFFICIALEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! Oro per l’Italia in questa 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri si sono imposti con il crono di 3:15.77 a precedere la Grecia (3:16.64) e la Francia (3:18.04). 21.13 OROOOO!!!! azzurri VITTORIOSI NELLA 4X100 SL!!!! Ora attendiamo la conferma. 21.07 Gli azzurri dovranno guardarsi dalla Grecia, Turchia e Francia. 21.00 Gli azzurri hanno la chance nella 4×100 stile libero di ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 E’ tutto per questa! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.20 Si è conclusa questa terza giornata di gare e l’Italia ha concluso con due ori, une tre. Un ottimo bottino per i nostri portacolori. 21.16 UFFICIALEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! Oro per l’Italia in questastile libero maschile. Glisi sono imposti con il crono di 3:15.77 a precedere la Grecia (3:16.64) e la Francia (3:18.04). 21.13 OROOOO!!!!VITTORIOSI NELLA 4X100 SL!!!! Ora attendiamo la conferma. 21.07 Glidovranno guardarsi dalla Grecia, Turchia e Francia. 21.00 Glihanno la chance nellastile libero di ...

