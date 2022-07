Incendio boschivo a Reggello | Vigili del fuoco in azione - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

emmeu9 : RT @localteamtv: Incendio boschivo a Serrone (FR): attivati anche due canadair #Serrone #Roiate #incendio #localteam - localteamtv : Incendio boschivo a Serrone (FR): attivati anche due canadair #Serrone #Roiate #incendio #localteam - controradio : Incendio a Manciano, in azione anche elicotteri - ProteCivUcvv : #AIb Incendio Boschivo in corso in Loc. Borgo Cascia Strada Castellina Comune di Reggello, il personale dell'Union… - RedazioneAdp : Lamon, ripreso l’incendio boschivo in località Pugnai -

Vigili del fuoco Ancora fuoco intorno a Firenze , stavolta in Valdarno. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline, stanno intervenendo oggi, 3 luglio, per sedaredi bosco tra Cancelli e Montanino nel comune di Reggello. L'intervento è in supporto del personale volontario AIB della Regione Toscana, che erano già sul posto per spengere le fiamme.a Manciano Per approfondire : Articolo : Grosseto,vicino a un albergo e a un distributore Un importanteè in corso a Manciano , nel Grossetano: in azione sono due elicotteri e squadre di terra. Le fiamme, in localita' Sgrillozzo, sono divampate alle 13 circa, per poi rapidamente ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Nel comune di Manciano (GR) è in corso un importante incendio boschivo, in località Sgrillozzo. Iniziato alle 13:00 circa, si è rapidamente diffuso ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...