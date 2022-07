De Laurentiis: “Questo giocatore mi è simpatico, ama il Napoli”. Deciderà Spalletti (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non aveva nascosto la sua simpatia per Nikita Contini: “Mi è simpatico, ama la maglia azzurra”. CALCIOMERCATO Napoli- Alex Meret ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Napoli. Il portiere si è legato al club partenopeo fino al 2027. l portiere ex Udinese sarà il titolare degli azzurri. L’estremo difensore, dopo il costante dualismo con David Ospina, si è deciso a prolungare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio proprio dopo la scadenza del contratto del colombiano ex Arsenal”. Incassato il rinnovo di Meret il Napoli può concentrarsi sul ruolo del secondo. Nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta a Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada. De Laurentiis potrebbe anche risparmiare qualche ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente del, Aurelio De, non aveva nascosto la sua simpatia per Nikita Contini: “Mi è, ama la maglia azzurra”. CALCIOMERCATO- Alex Meret ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il. Il portiere si è legato al club partenopeo fino al 2027. l portiere ex Udinese sarà il titolare degli azzurri. L’estremo difensore, dopo il costante dualismo con David Ospina, si è deciso a prolungare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio proprio dopo la scadenza del contratto del colombiano ex Arsenal”. Incassato il rinnovo di Meret ilpuò concentrarsi sul ruolo del secondo. Nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta a Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada. Depotrebbe anche risparmiare qualche ...

