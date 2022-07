Pubblicità

FirenzePost : Covid in Toscana: morta a Lucca una donna di 69 anni. E 3.465 nuovi contagiati - corrierefirenze : I numeri del #COVID19 di domenica 3 luglio - GazzChianti : COVID-19 - Prosegue la risalita nell’occupazione dei reparti Covid in Toscana: superata quota 500 ricoveri. I ricov… - 1V4vendetta : RT @malessandravar1: Il progresso tecnico scientifico ha comportato una reazione alla epidemia Covid esattamente identica a quella della pe… - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana altri 3465 contagi. Il tasso di positività al 23,23% - ToscanaInDiretta -

... evidenzia la rilevante differenza del peso del fenomenotra il 2021 e 2022, spiegando la ... In zona arancione ci sono Puglia,, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche e Abruzzo. In zona ...Il bollettino sull'andamento del coronavirus nella regione. In venti giorni ricoveri più che raddoppiati in ...In Toscana sono 1.225.117 i casi di positività al Coronavirus, 3.465 in più rispetto a ieri (821 confermati con tampone molecolare e 2.644 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più ...I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono(42 in più rispetto a ieri), di cuiin terapia intensiva (3 in più). In Toscana sonoi casi di positività al C ...