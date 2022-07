Carramba! Che Carrà stasera lo Speciale Tg1 rende omaggio a Raffaella

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 3 luglio 2022) Un anno fa la notizia della morte diera arrivata come un fulmine a ciel sereno; solo le persone a lei più vicine sapevano che la show girl era molto malata. Il suo pubblico invece, si aspettava di vederla di nuovo in tv, magari all’Eurovision che poi si è tenuto in Italia, a Torino, con undi Laura Pausini, Mika e Cattelan in suo onore. Purtroppoci ha lasciati, lo scorso luglio e a un anno di distanza, la Rai vuole ricordarla. Cantante, ballerina, attrice, conduttrice, amava dire di se stessa che era come un “videoclip vivente” perché bisognava ascoltarla e soprattutto vederla. ATg1, in onda domenica 3 luglio alle 23.30 su Rai 1, Adriana Pannitteri ripercorre la lunga carriera di, regina della televisione ...