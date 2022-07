Carlesn-Nepomniachtchi | Mondiale scacchi 2023 | quando si gioca | date | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Sarà dunque Iana sfidare, un’altra volta, Magnus Carlsen per il titolodinel. Sostanzialmente, qualora il norvegese sciolga positivamente la riserva sul rematch (e in molti non credono ai suoi propositi di rinuncia), si tornerà sullo stesso scenario che fu di Dubai. Nello scorso finale di anno, Carlsen trionfò per 7.5-3.5, e gli furono necessarie 11 partite sulle 14 prevista per andare a conquistare per la quinta volta l’alloro iridato. Decisiva fu la sesta, un’incredibile battaglia di quasi otto ore in cui il norvegese riuscì a trasformare un finale patto, ma difficilissimo da difendere per, in uno vinto: 136 mosse e ingresso dritto nella storia degli. Il matchdisi ...