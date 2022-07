Pubblicità

PianetaMilan : #Berti svela: “Dovevo cambiare marciapiede per non prenderle dai milanisti” #ACMilan #Milan #SempreMilan - 361_magazine : Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le due opinioniste del Grande Fratello Vip: è ufficiale. Lo svela con un post… -

Pianeta Milan

In risposta alle sue parole, ecco il commento non troppo contento di Sonia Bruganelli che sarà opinionista insieme a Orietta. GF Vip, Signorinila data d'inizio e la Bruganelli... ...Il cantante di La Dolce Vita , infatti, quando ha dovuto intonare Mille lo ha fatto con Oriettae J - Ax al posto di Achille Lauro . Perché non c'era lui A rispondere è stato direttamente ... Berti svela: “Dovevo cambiare marciapiede per non prenderle dai milanisti” Grandi novità in arrivo al «Grande Fratello Vip».La settima edizione del reality show vedrà la partecipazione in qualità di opinionista di Orietta Berti. La cantante prenderà il posto di Adriana Volpe ...Ci sarà la nuova edizione The Voice Senior Non è nei palinsesti Rai appena presentati ma Antonella Clerici chiarisce tutto ...