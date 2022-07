Una vita anticipazioni: Genoveva continua a indagare per scoprire chi è Rodrigo e dove si trova (Di sabato 2 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica 3 luglio 2022? Niente episodi lunghi per la soap di Canale 5, si va in onda anche nel fine settimana con la classica formula breve. E allora vi raccontiamo tutto quello che accadrà nella puntata di domani, vedremo infatti in onda la prima parte dell’episodio 1426 di Acacias 38. Servante vorrebbe fare un regalo a Fabiana e propende per un rosario. Ramon e Liberto finalmente si riconciliano. Chi invece non ha ancora avuto modo di far pace con Ramon è Lolita che, pur di non discutere con suo suocero, ha deciso di passare alcuni giorni nella locanda di Fabiana, ormai stanca di quello che sta accadendo tra lei e il padre di Antonito…Come andrà a finire tra i due? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 2 luglio 2022) Pronti perche cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta domenica 3 luglio 2022? Niente episodi lunghi per la soap di Canale 5, si va in onda anche nel fine settimana con la classica formula breve. E allora vi raccontiamo tutto quello che accadrà nella puntata di domani, vedremo infatti in onda la prima parte dell’episodio 1426 di Acacias 38. Servante vorrebbe fare un regalo a Fabiana e propende per un rosario. Ramon e Liberto finalmente si riconciliano. Chi invece non ha ancora avuto modo di far pace con Ramon è Lolita che, pur di non discutere con suo suocero, ha deciso di passare alcuni giorni nella locanda di Fabiana, ormai stanca di quello che sta accadendo tra lei e il padre di Antonito…Come andrà a finire tra i due? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la ...

