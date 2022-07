Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 11 627 contagi e 8 morti | bollettino 2 luglio

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono 11.627 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 8. I nuovi casi sono stati individuati su 49.785 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,35%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta di 32 quello dei ricoverati nei repartiordinari,1.007. Nel Milanese isono4.019. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+1.385), Varese (+1.104) e Monza e Brianza (+1.024). Seguono Bergamo con 779 nuovi casi, Pavia con 688, Como con 634, Mantova con 478, Cremona con 342, Lecco con 336, Lodi con 252 e Sondrio con 202. Adnkronos, ENTD, ...

Sono 84.700 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 86.334. Le vittime sono invece 63, in calo rispetto alle 72 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e ...Sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle24 ore, contro gli 86.334 di ieri (qui il bollettino) ... - Qui lesul Covid di oggi, sabato 2 luglio. Iss: "I casi di reinfezione crescono dall'8,4% ... Coronavirus ultime notizie. Servizio 118: tornano ad aumentare i casi di polmonite