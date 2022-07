UFFICIALE – Colpo Monza: arriva Sensi dall’Inter in prestito (Di sabato 2 luglio 2022) Il Monza dello storico duo Galliani-Berlusconi mette a segno il terzo Colpo del calciomercato, ingaggiando Stefano Sensi dall’Inter. Dopo gli innesti in difesa di Ranocchia e Carboni, dunque, ecco il primo rinforzo per il centrocampo. Monza-Sensi, un’occasione di riscatto Una parabola sfortunata, quella dell’ex Sassuolo. Una carriera minata da infortuni, che ne hanno compromesso l’andamento. In terra brianzola, ora, avrà l’ennesima chance per rinascere. Trequartista brevilineo e non elevatissimo (168 cm), con il tempo ha sabuto adattarsi a giocare da mezzala, restando con un discreto fiuto del gol. I nerazzurri lo acquistano dalla società emiliana nel 2019, credendo che possa esplodere definitivamente con Antonio Conte in panchina. Invece, Sensi è stato continuamente ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 2 luglio 2022) Ildello storico duo Galliani-Berlusconi mette a segno il terzodel calciomercato, ingaggiando Stefano. Dopo gli innesti in difesa di Ranocchia e Carboni, dunque, ecco il primo rinforzo per il centrocampo., un’occasione di riscatto Una parabola sfortunata, quella dell’ex Sassuolo. Una carriera minata da infortuni, che ne hanno compromesso l’andamento. In terra brianzola, ora, avrà l’ennesima chance per rinascere. Trequartista brevilineo e non elevatissimo (168 cm), con il tempo ha sabuto adattarsi a giocare da mezzala, restando con un discreto fiuto del gol. I nerazzurri lo acquistano dalla società emiliana nel 2019, credendo che possa esplodere definitivamente con Antonio Conte in panchina. Invece,è stato continuamente ...

