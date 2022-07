Tour de France 2022, tutte le classifiche: van Aert primo nella generale e a punti, scambio di maglie con Lampaert. Cort Nielsen si veste a pois (Di sabato 2 luglio 2022) La frazione di Nyborg, seconda tappa del Tour de France 2022 con vittoria di Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) cambia le classifiche della Grande Boucle. In primis, per quanto riguarda la maglia gialla: Wout van Aert (Jumbo-Visma) è il nuovo leader della generale grazie al secondo posto nella giornata odierna, superando Yves LampAert (Quick Step-Alpha Vinyl) grazie agli abbuoni. Con questo piazzamento il belga è anche il titolare della maglia verde, superando ancora LampAert: domani i due si scambieranno dunque di maglia. Abbiamo invece la prima maglia a pois di questo Tour: si tratta di Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost), andato in fuga e passato in ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) La frazione di Nyborg, seconda tappa deldecon vittoria di Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) cambia ledella Grande Boucle. In primis, per quanto riguarda la maglia gialla: Wout van(Jumbo-Visma) è il nuovo leader dellagrazie al secondo postogiornata odierna, superando Yves Lamp(Quick Step-Alpha Vinyl) grazie agli abbuoni. Con questo piazzamento il belga è anche il titolare della maglia verde, superando ancora Lamp: domani i due si scambieranno dunque di maglia. Abbiamo invece la prima maglia adi questo: si tratta di Magnus(EF Education-Easypost), andato in fuga e passato in ...

