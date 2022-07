Sondaggi politici: il Pd torna in testa, Meloni in calo e M5s sempre più giù mentre Di Maio... (Di sabato 2 luglio 2022) Sondaggi politici: Partito democratico in testa, flessione di Giorgia Meloni e flessione del M5s di Conte dopo la scissione di di Maio. I Sondaggi politici di Ipsos fanno emergere che Insieme per il ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022): Partito democratico in, flessione di Giorgiae flessione del M5s di Conte dopo la scissione di di. Idi Ipsos fanno emergere che Insieme per il ...

Pubblicità

AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #Notosondaggi Ultimi Sondaggi politici di oggi 2 luglio 2022: vediamo come… - globalistIT : - infoitinterno : Sondaggi politici Emg: FdI in testa, il Pd è in scia. M5S scende al 10%, balzo di Renzi al 4% - infoitinterno : Sondaggi politici, il PD recupera su Fratelli d’Italia, Lega e M5s sempre più in basso - infoitinterno : Sondaggi politici/ FdI primo partito (22%): Pd al 21%, poi Lega (14%) e M5S (10%) -