Sondaggi | il Pd è il primo partito | segue Fdl Perdono molto Lega e M5S Di Maio parte con il 2 | 3%

(Di sabato 2 luglio 2022)partiti: secondo l’Istituto Ipsos gli equilibri politici sarebbero cambiati con il Pd che si riporta davanti agli altri partiti e movimenti. Un balzo in avanti che fornisce merito all’idea e al progetto del campo largo voluto da Enrico Letta.partiti: il Pd è ilFdl Secondo ilo dell’Istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato da Il Corriere della Sera, ilDemocratico ritorna ad essere ild’Italia. I dem si potano nelle primissime posizioni con un 20,08%.di poco distante Fratelli d’Italia che perde un punto e si attesta al 20%. Dunque, sembra che il campo largo possa davvero essere una buona strada da seguire per il Pd ma anche per il ...

Fratelli d'Italia si conferma il Partito nel gradimento del campione. È stabile al 23,3%.