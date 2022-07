Schianto tra scooter e furgone: morto Lorenzo, aveva 26 anni. Choc in paese, annullati tutti gli eventi (Di sabato 2 luglio 2022) scooter contro camion: un'altra tragedia sulle strade del Salento. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 lungo la strada che collega Minervino alla frazione di Cocumola. La vittima, Lorenzo Carluccio ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022)contro camion: un'altra tragedia sulle strade del Salento. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 lungo la strada che collega Minervino alla frazione di Cocumola. La vittima,Carluccio ...

Pubblicità

infoitinterno : Schianto frontale tra una moto e un'auto: muore una ragazza di 28 anni, in fini di vita l'amico - infoitinterno : Schianto frontale tra una moto e un'auto: Sara non ce la fa, muore a 31 anni, in fini di vita l'amico - Umbria24 : Schianto tra auto a Castiglione della Valle: un’automobilista si rompe una gamba - infoitinterno : Tremendo Schianto Tra Scooter E Camion, Muore Un Ragazzo Di 26 Anni - infoitinterno : Schianto tra scooter e furgone nel Salento: morto un 26enne -