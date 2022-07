Radu torna su Bologna-Inter | Può succedere a tutti di sbagliare Importante è

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Radu torna su #BolognaInter: 'Può succedere a tutti di sbagliare. Importante è...' - un_polle : RT @manu_99a: @TheLastDuivel @macho_morandi Ma gli torna sempre in culo, sfottono Handanovic e Radu ci consegna lo scudetto, sfottono Calha… -

Fcinternews.it

... 3 milioni di euro più il cartellino del centrale difensivoDragusin . Nei primi giorni della ... Lukakuall'Inter, è ufficiale/ Calciomercato: "Qui per segnare, è una promessa" Una notizia ...La supercampionessa quarantenne, la leonessa ferita da un grave infortunio, chenell'arena da ...25 Marc - Andrea Huesler - Jason Jung 3 - 2 12:25Albot - Sebastian Ofner 3 - 1 12:25 Lukas ... Radu si difende: "L'errore di Bologna Nessuno è perfetto, può succedere a tutti" Il ritorno alla Juve di Dragusin ha fatto sì che la dirigenza debba cercargli in qualche modo una possibile sistemazione per il futuro.Cresce anche la speranza di poter rivedere all'opera Zanimacchia. L'ex perugino Ferrarini dovrebbe seguire mister Alvini nell'avventura grigiorossa ...