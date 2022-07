Rabbia alla guida | i comportamenti pericolosi a cui fare attenzione

Leggi su curiosauro

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono arrivati i nuovi Schumacher, quelli cheaccelerano all’improvviso e anche l’auto sembra risentirne singhiozzando. Quelli che ti dicono “so cosa faccio”. Eppure si tratta di soggetti di cui non ci si può fidare cuimassima.. Non siete al Grand Prix, ma in una comune città, dove le persone prendono l’auto per lavorare, per andare avisite mediche e altre cose importanti e, per carità, anche svago. Ma quando itori con il senno si ritrovano gli pseudo automobilisti di turno, che sembrano essere tanto smaniosi da non riuscire a capire la differenza tra destra e sinistra è la fine! Non si rispettano le precedenze, non si segnalano i cambi di direzione, si accelera all’improvviso, parcheggiano accelerando e fermandosi di botto, prendendo magari il ...