Post-Belotti in casa Torino | Dovbyk obbiettivo concreto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 luglio 2022) Ieri si è chiusa la bella storia d’amore tra il Galloe il. Ora per i granata è arrivato il momento di ripartire senza il suo giocatore più rappresentativo. Per ilVagnati sta pensando all’ucraino Artem Dovbyk del Dinipro, in cima alle lista delle preferenze. Artem Dovbyk per il, c’è una trattativa col club? La ricerca per il prossimo bomber delcontinua. Il preferito resta Artem Dovbyk del Dinipro, attaccante classe 1997?. La dirigenza granata l’aveva invitato a visionare le strutture del club e ad assistere anche ad una gara. Il giocatore aveva accettato ed era rimasto soddisfatto, tanto da ritenersi entusiasta di poter vestire la maglia del. Filtrava dunque un certo ottimismo tra le ...