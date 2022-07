Mauro lapidario | “Napoli non è da scudetto | serve altro”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 luglio 2022) Ilha già chiuso due acquisti: Kvaratskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Anguissa e la conferma di Juan Jesus. Eppure ci sono tante critiche intorno al club azzurro. Secondo Massimoil, così com’è, non può ambire allo, lo dice durante una intervista a Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore fa il punto su Gerard Deulofeu, possibile acquisto da parte del club azzurro: “Deulofeu ha i numeri per infiammare il Maradona, però bisogna vederlo in una grande squadra: al Milan non si è espresso a certi livelli. Lui e Osimhen, quando c’è daattaccare la profondità, possono far male. Insieme possono funzionare: sono fiducioso“.: il verdetto diMa, ora opinionista in tv, è convinto che al ...